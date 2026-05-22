Usigrai attacca | Rainews24 ancora in diretta con Meloni senza filtro giornalistico

Usigrai ha sollevato nuovamente critiche nei confronti di Rainews24, denunciando che quasi 30 minuti di intervento della presidente del Consiglio sono stati trasmessi in diretta durante un evento organizzato da Coldiretti, senza alcun intervento di verifica o commento giornalistico. La durata dell’intervento e la mancanza di filtri sono al centro delle accuse, che evidenziano una percezione di trasmissione senza margini di critica o analisi. La questione riguarda la modalità di gestione delle interviste e delle dirette da parte della testata.

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