USA su Teheran | ultimatum sull’uranio e stop ai pedaggi a Hormuz
Gli Stati Uniti hanno rivolto un ultimatum a Teheran riguardo alla questione dell’uranio e hanno annunciato la sospensione dei pagamenti per i pedaggi nello Stretto di Hormuz. La disputa riguarda le attività nucleari iraniane e le ripercussioni sul traffico marittimo nella regione strategica. Si attendono sviluppi sui costi legati alla perdita di droni MQ-9 Reaper e sugli effetti che queste decisioni potrebbero avere sui prezzi globali del petrolio e delle materie prime. La situazione si mantiene tesa tra le due nazioni.
? Punti chiave Come influirà il pedaggio iraniano sullo Stretto di Hormuz sui prezzi globali?. Quanto costerà al Pentagono la perdita dei droni MQ-9 Reaper?. Perché l'attacco all'Istituto Pasteur ha scatenato le accuse di crimini di guerra?. Chi sta mediando tra Washington e Teheran per evitare l'escalation militare?.? In Breve Iran distrugge 20 droni MQ-9 Reaper con perdite per il Pentagono di un miliardo di dollari.. Il segretario Rubio contesta i pedaggi marittimi discussi tra Iran e Oman.. L'Iran accusa USA e Israele di aver bombardato l'Istituto Pasteur di Teheran.. Il ministro pakistano Mohsin Naqvi incontra Abbas Araghchi per mediare il conflitto. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Trump delays ultimatum for Iran to reopen Strait of Hormuz amid conflicting reports on peace talks
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