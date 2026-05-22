USA su Teheran | ultimatum sull’uranio e stop ai pedaggi a Hormuz

Gli Stati Uniti hanno rivolto un ultimatum a Teheran riguardo alla questione dell’uranio e hanno annunciato la sospensione dei pagamenti per i pedaggi nello Stretto di Hormuz. La disputa riguarda le attività nucleari iraniane e le ripercussioni sul traffico marittimo nella regione strategica. Si attendono sviluppi sui costi legati alla perdita di droni MQ-9 Reaper e sugli effetti che queste decisioni potrebbero avere sui prezzi globali del petrolio e delle materie prime. La situazione si mantiene tesa tra le due nazioni.

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