Durante l’ultima registrazione di “Uomini e Donne”, si sono verificati momenti tesi tra i partecipanti. Cinzia ha deciso di interrompere la sua conoscenza con Marco e Mario, optando per terminare i rapporti con entrambi dopo aver avuto dei confronti con i due cavalieri. La scena si è svolta davanti alle telecamere, portando a una conclusione netta le interazioni tra la dama e i due uomini. La registrazione si è conclusa con questa decisione definitiva.

. Nella nuova registrazione del dating show, la dama prende una decisione netta dopo il confronto con i due cavalieri. Uomini e Donne torna al centro dell’attenzione con una registrazione ricca di momenti tesi. La protagonista è Cinzia, divisa tra il confronto con Marco e il legame con Mario. La dama avrebbe scelto di chiudere una fase complicata del suo percorso, lasciando lo studio tra reazioni forti e nuovi interrogativi. Nel frattempo, il programma guarda già ai prossimi sviluppi del Trono Over e del trono classico. Marco prova a riavvicinarsi a Cinzia. Durante la registrazione, Marco avrebbe cercato un nuovo confronto con Cinzia.... 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, registrazione movimentata: Cinzia chiude con Marco e Mario

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Uomini e Donne, Trono Over - Cinzia e Gemma ai ferri corti

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