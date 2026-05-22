Marta Martinelli e Diego Tavani hanno partecipato a Uomini e Donne, ma dopo un periodo di frequentazione hanno deciso di interrompere il loro percorso di conoscenza. La Martinelli ha rilasciato un'intervista in cui ha spiegato che, da parte sua, non è scattato nulla di più profondo tra loro e che la decisione di lasciarsi è arrivata senza particolari motivazioni o motivi evidenti. La coppia non ha proseguito la relazione oltre la fase iniziale del programma.

Marta Martinelli per un po' ha frequentato Diego Tavani a Uomini e Donne, le cose però tra loro non hanno funzionato e hanno deciso di interrompere il loro percorso di conoscenza. Ospite di Lorenzo Pugnaloni e Casa Lollo la dama ha ammesso che il cavaliere non l'aveva colpita fisicamente, ad attirarla era stata la sua simpatia e il suo modo di fare. Di lui ha anche apprezzato molto il fatto che abbia fatto molte cose nella sua vita e che abbia sempre cercato nuovi business senza mai fermarsi. Marta Martinelli ha rivelato che questo è un lato che le piace tanto in un uomo. Nonostante ci fossero delle caratteriste del cavaliere che le piacevano ha preferito interrompere la loro frequentazione a Uomini e Donne. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Uomini e Donne, Marta Martinelli sull’addio a Diego svela: “Da parte mia non è scattata…”

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