Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 22 maggio 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Oggi, 22 maggio 2026, viene trasmessa in diretta su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, che include sia il Trono Over sia il Trono Classico. La puntata può essere seguita anche in streaming attraverso la piattaforma Witty TV. Le anticipazioni indicano che si discutono le vicende dei protagonisti, con momenti dedicati sia alle coppie più mature del Trono Over sia alle scelte e alle dinamiche dei giovani del Trono Classico.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di venerdì 22 maggio 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata la sfilata del parterre femminile con la vittoria di Gloria. Cosa succederà nella puntata di oggi? Si riprende dal ritorno di Mario. Il cavaliere ha deciso di rimettersi nuovamente in gioco tornando in studio. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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