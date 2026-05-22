Durante la registrazione del 8 aprile 2026 di Uomini e Donne, Cinzia ha deciso di interrompere la relazione con Marco e Mario. La puntata ha mostrato momenti di tensione e confronti tra i protagonisti, senza ulteriori dettagli sulla motivazione delle decisioni. Il pubblico dovrà attendere fino a settembre per vedere il ritorno dei nuovi tronisti, mentre la situazione tra i partecipanti si è conclusa con questa decisione.

La registrazione dell’8 aprile di Uomini e Donne ha portato a un epilogo drammatico per Cinzia e Marco, mentre il pubblico attende il ritorno dei nuovi tronisti a settembre. Dopo l’uscita di scena di Ciro Solimeno, che ha lasciato la trasmissione al fianco di Elisa Leonardi, l’attenzione si è concentrata sul Trono Over e sulle dinamiche tra i protagonisti. La tensione è palpabile e il pubblico è curioso di scoprire come si evolverà la situazione nei prossimi mesi. Uomini e Donne, Cristiana Anania parla della rottura con Ernesto Passaro Marco tenta di riconquistare Cinzia. Marco, dopo aver trascorso del tempo lontano da Cinzia, decide di tornare in studio per cercare di ricucire i rapporti. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne 8 aprile 2026, Cinzia chiude con Marco e Mario

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Uomini e donne, Cinzia non ci sta e punta il dito contro Sabrina

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