Un' Emilia sostenibile Reggio risponde

Reggio Emilia si trova al centro di un percorso verso la sostenibilità in Emilia-Romagna. La città sta adottando iniziative e progetti concreti rivolti alla tutela dell'ambiente e alla promozione di uno sviluppo più responsabile. Questa attenzione si traduce in interventi sul territorio, in politiche rivolte alla riduzione delle emissioni e a un uso più consapevole delle risorse. Le scelte adottate rappresentano un passo importante nella direzione di un territorio più attento alle sfide ambientali.

C'è un'Emilia che si misura con il futuro, e Reggio Emilia ha un posto in prima fila in questa scommessa. La Destinazione Turistica che riunisce 123 Comuni delle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza ha messo in moto il progetto “Emilia Sostenibile”: un'iniziativa da 500.000 euro, cofinanziata dalla Regione Emilia-Romagna attraverso i fondi FUNT del Ministero del Turismo e dalla Camera di Commercio dell'Emilia, che punta dritto alla certificazione internazionale GSTC, il Global Sustainable Tourism Council. Tradotto: il riconoscimento più autorevole al mondo per le destinazioni turistiche che scelgono di crescere senza consumarsi, misurando con cura l'impatto del turismo sull'ambiente, sull'economia locale e sulla qualità della vita di chi qui abita e lavora ogni giorno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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