Under 15 dagli spalti arrivano cori razzisti

Durante una partita di giovani calciatori con ragazzi sotto i 15 anni, sono stati uditi cori razzisti provenienti dagli spalti. L'evento ha attirato l'attenzione delle autorità, che hanno deciso di intervenire per approfondire quanto accaduto. Le immagini e i suoni raccolti durante l'incontro sono stati trasmessi alle forze dell'ordine, che ora stanno valutando eventuali provvedimenti contro le persone coinvolte. La partita si è conclusa con la segnalazione di comportamenti inappropriati da parte di alcuni spettatori presenti.

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Una partita di giovanissimi calciatori finita sotto la lente del giudice per episodi che poco hanno a che vedere con lo sport. È arrivato un provvedimento disciplinare nei confronti di due società, il Montescudo e il Project Rs Fc Rimini, dopo quanto accaduto durante una gara under 15 disputata domenica scorsa in Valconca. Al centro della vicenda ci sono alcuni cori razzisti partiti dagli spalti nel corso della partita. Gli episodi sarebbero arrivati da entrambe le parti del pubblico presente sugli spalti composto principalmente da genitori e parenti dei ragazzi impegnati nella partita. Il match si è poi concluso con il risultato di 3 a 2 in favore della squadra ospite ma il risultato sportivo è passato in secondo piano davanti a quanto segnalato durante la gara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Under 15, dagli spalti arrivano cori razzisti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video FUMOGENATA ATALANTA A FRANCOFORTE Sullo stesso argomento I genitori intonano cori razzisti durante la partita dei ragazzini under 15, nuovo caso in provinciaSono state multate dal Giudice sportivo, Maria Luisa Trippitelli, entrambe le società calcistiche Montescudo e Project Rs Fc Rimini coinvolte nelle... Sugli spalti per Modena-Reggiana. Cori e festa, giornata indimenticabileIl Modena FC ci ha dato la possibilità di assistere al Derby Modena-Reggiana, la partita più importante della stagione; certamente il calcio vive di... Insulti razzisti da genitori sugli spalti durante partita calcio Under 15 nel Riminese. Multate entrambe le società, cori da tutte e due le tifoserie delle squadre in campo #ANSA x.com Insulti razzisti da genitori sugli spalti durante partita calcio Under 15 nel Riminese(ANSA) - BOLOGNA, 21 MAG - I figli, sul campo da calcio, a battagliare in una sfida delle finali Playoff Under 15. Loro - genitori e altri parenti - sugli spalti, a intonare cori discriminatori e ins ... msn.com Rissa sugli spalti tra giocatori under 15 e genitori: papà usa una bottiglia per minacciare un giovane alla Festa dello SportSACILE - Dal Fair Play al Farsi male è un attimo, quando gli animi si surriscaldano troppo. È quello che è accaduto domenica allo stadio XXV ... ilgazzettino.it