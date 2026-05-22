Una vita di ricerca nell’era delle nuove migrazioni

Da cms.ilmanifesto.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sei mesi dopo la scomparsa di un ricercatore dedicato allo studio delle migrazioni, si è tenuto un convegno a Roma per ricordarlo. L’evento ha riunito studiosi e specialisti che hanno affrontato temi legati alle migrazioni italiane, sia storiche che contemporanee. La giornata ha previsto interventi e discussioni su vari aspetti legati ai flussi migratori e alle loro trasformazioni nel tempo. La commemorazione si è svolta presso un centro di studi dedicato ai movimenti delle popolazioni nel nostro paese.

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Enrico Pugliese ci ha lasciato sei mesi fa e ieri mattina dedicato alla sua memoria si è tenuto un convegno di studi a Roma, (Vecchie e nuove migrazioni italiane, presso il Centro studi emigrazione). La giornata ha approfondito la sua figura di studioso e intellettuale con il contribuito di amici, colleghi e allievi di più generazioni. Enrico è stato per me un amico, un fratello e un maestro. Ci conoscemmo a metà degli anni 60 a Napoli, rientrando lui dagli Stati Uniti dopo brillanti studi sociologi, io da studentessa di storia da Parigi. E come parte della generazione di quegli anni volevamo cambiare il mondo. Scegliemmo perciò il sociale come “volontariato “e collaborammo all’Arn di Fabrizia Ramondino. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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