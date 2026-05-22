Una storia di ripartenza e coraggio | Andrea Foppoli incontra ragazzi e famiglie a Sondrio
Martedì 26 maggio alle 18 si è svolto un incontro a Sondrio tra un uomo e alcune famiglie e ragazzi. L’appuntamento ha visto la partecipazione di una persona che, dopo aver affrontato un momento difficile, ha deciso di condividere la propria esperienza di ripartenza e di coraggio. L’evento si è tenuto in un luogo pubblico, con l’obiettivo di raccontare un percorso personale e offrire spunti di riflessione a chi si trova ad affrontare sfide simili.
Quando la vita cambia improvvisamente, cosa si sceglie di fare? È attorno a questa domanda che martedì 26 maggio alle 18.45 all'oratorio San Rocco di Sondrio si svilupperà l'incontro con Andrea Foppoli, promosso da Sportiva Basket Sondrio in collaborazione con Sondrio Rugby, Pgs San Rocco, Acli e. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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