Una storia di ripartenza e coraggio | Andrea Foppoli incontra ragazzi e famiglie a Sondrio

Da sondriotoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 26 maggio alle 18 si è svolto un incontro a Sondrio tra un uomo e alcune famiglie e ragazzi. L’appuntamento ha visto la partecipazione di una persona che, dopo aver affrontato un momento difficile, ha deciso di condividere la propria esperienza di ripartenza e di coraggio. L’evento si è tenuto in un luogo pubblico, con l’obiettivo di raccontare un percorso personale e offrire spunti di riflessione a chi si trova ad affrontare sfide simili.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Quando la vita cambia improvvisamente, cosa si sceglie di fare? È attorno a questa domanda che martedì 26 maggio alle 18.45 all'oratorio San Rocco di Sondrio si svilupperà l'incontro con Andrea Foppoli, promosso da Sportiva Basket Sondrio in collaborazione con Sondrio Rugby, Pgs San Rocco, Acli e. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

La storia della mamma coraggio Matilde Sorrentino raccontata ai ragazzi delle scuole al festival “Imbavagliati”La storia di Matilde Sorrentino è arrivata anche al festival di giornalismo civile "Imbavagliati", che ha proiettato alcuni frammenti della video -...

La scuola incontra la storia: visita didattica all’Archivio diocesano di Monreale per i ragazzi della Veneziano-NovelliMonreale – Conoscere il volto del territorio, comprenderne gli aspetti identitari e valoriali e farne strumenti di crescita culturale e civile.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web