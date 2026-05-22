Una storia di ripartenza e coraggio | Andrea Foppoli incontra ragazzi e famiglie a Sondrio

Martedì 26 maggio alle 18 si è svolto un incontro a Sondrio tra un uomo e alcune famiglie e ragazzi. L’appuntamento ha visto la partecipazione di una persona che, dopo aver affrontato un momento difficile, ha deciso di condividere la propria esperienza di ripartenza e di coraggio. L’evento si è tenuto in un luogo pubblico, con l’obiettivo di raccontare un percorso personale e offrire spunti di riflessione a chi si trova ad affrontare sfide simili.

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