Una storia di ripartenza e coraggio | Andrea Foppoli incontra ragazzi e famiglie a Sondrio

Notizia in breve

Martedì 26 maggio alle 18, un uomo ha incontrato ragazzi e famiglie a Sondrio. La serata si è concentrata sulla sua esperienza di ripartenza dopo un momento difficile. La discussione ha toccato temi di resilienza e di come affrontare le sfide personali e familiari. L’incontro si è svolto in un locale pubblico, con partecipanti seduti e in ascolto. Sono state condivise storie di coraggio e di nuovi inizi, con domande e scambi tra il pubblico e l’ospite.