Una storia di ripartenza e coraggio | Andrea Foppoli incontra ragazzi e famiglie a Sondrio
Martedì 26 maggio alle 18, un uomo ha incontrato ragazzi e famiglie a Sondrio. La serata si è concentrata sulla sua esperienza di ripartenza dopo un momento difficile. La discussione ha toccato temi di resilienza e di come affrontare le sfide personali e familiari. L’incontro si è svolto in un locale pubblico, con partecipanti seduti e in ascolto. Sono state condivise storie di coraggio e di nuovi inizi, con domande e scambi tra il pubblico e l’ospite.
Quando la vita cambia improvvisamente, cosa si sceglie di fare? È attorno a questa domanda che martedì 26 maggio alle 18.45 all'oratorio San Rocco di Sondrio si svilupperà l'incontro con Andrea Foppoli, promosso da Sportiva Basket Sondrio in collaborazione con Sondrio Rugby, Pgs San Rocco, Acli e. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it