Recenti studi suggeriscono che la velocità di scrittura e l’organizzazione dei tratti della penna potrebbero rappresentare segnali precoci di declino cognitivo negli anziani. Analizzando questi aspetti, i ricercatori cercano di individuare metodi per identificare tempestivamente cambiamenti nelle capacità mentali legati all’età. Questi indicatori potrebbero contribuire a sviluppare strumenti di monitoraggio più accurati, offrendo un supporto più efficace nella diagnosi precoce di eventuali alterazioni cognitive.

AGI - La velocità della scrittura e il modo in cui vengono organizzati i tratti della penna potrebbero diventare nuovi indicatori precoci del declino cognitivo negli anziani. E' quanto suggerisce uno studio pubblicato su 'Frontiers in Human Neurosciencè da Ana Rita Matias dell'Università di Evora, in Portogallo. I ricercatori hanno osservato che le persone anziane con compromissione cognitiva mostrano schemi distinti nei movimenti della scrittura, soprattutto durante compiti pi complessi come la dettatura di frasi. Lo studio ha coinvolto 58 persone tra 62 e 92 anni residenti in case di cura, di cui 38 con una diagnosi di deterioramento cognitivo. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Una scrittura lenta può essere spia di un declino cognitivo

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THE SUMERIANS: The Origin of the First Cities

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