Una piccola guerra di Toni Capuozzo a Remanzacco

Venerdì 22 maggio alle 20.30 si terrà presso l'Auditorium “G. De Cesare” di Remanzacco la presentazione del libro “Una piccola guerra, il 6 maggio del Friuli” scritto da Toni Capuozzo. L'evento prevede un incontro pubblico durante il quale l'autore introdurrà il suo testo, che si concentra su eventi specifici accaduti in Friuli il 6 maggio. La serata offre l'opportunità di approfondire i contenuti del libro attraverso un intervento diretto dell'autore.

Venerdì 22 maggio ore 20.30 presso l'Auditorium “G. De Cesare” presentazione del libro “Una piccola guerra, il 6 maggio del Friuli”, di Toni Capuozzo. Dialoga con l'autore la giornalista Valentina Viviani. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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