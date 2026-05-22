Una nuova iniziativa mira a rinnovare gli spazi scolastici e promuovere ambienti più verdi. L’obiettivo è creare piazze e corridoi sostenibili all’interno delle scuole, con un progetto che si è sviluppato nel corso degli ultimi anni. La fase finale di realizzazione è prevista per il 2024, grazie a un finanziamento ottenuto tramite un bando regionale dedicato alle “Strade verdi”. Il fondo disponibile per questa iniziativa ammonta a circa un milione e 637 mila euro.

L’idea risale a qualche anno fa, l’ultimo e definitivo progetto al 2024, lo sprint è arrivato da un finanziamento con il bando regionale “Strade verdi“, il salvadanaio vale oggi in tutto un milione e 637mila euro. Al via da lunedì i lavori in largo Donatori del Sangue, rivoluzioneranno completamente viabilità, parcheggi e spazi e trasformeranno lo slargo con rotonda sul viale di cucitura fra centro e stazione della metropolitana in una nuova “piazza“ della rigenerazione urbana. Come recita il claim da tempo scelto per l’intervento, "non più una strada, ma un luogo da vivere". Il progetto prevede 6.700 metri di parco e una nuova piazza pedonale di 2. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Una piazza per le scuole e corridoi green

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