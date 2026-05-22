Una mattinata al mercato Minasi | Salvini unico leader nazionale a Reggio in vista delle comunali
Durante una mattinata trascorsa al mercato, la senatrice della Lega ha dichiarato che Matteo Salvini è l’unico leader nazionale presente a Reggio Calabria in vista delle imminenti elezioni comunali. La politica ha espresso grande soddisfazione per la visita del segretario del suo partito, sottolineando la costanza con cui il leader si è mostrato vicino alla città e ai suoi cittadini durante il periodo elettorale. La presenza di Salvini è stata confermata e commentata come significativa per il territorio.
Grande orgoglio e profonda soddisfazione vengono espressi dalla senatrice reggina della Lega, Tilde Minasi, per la forte e costante vicinanza dimostrata dal leader del partito, Matteo Salvini, alla città di Reggio Calabria, anche in occasione della campagna elettorale.Minasi, che questa mattina. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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