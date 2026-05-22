Una domenica al museo può sembrare un’idea insolita, ma nelle vicinanze di Milano si trova un museo aperto al pubblico dedicato al caffè. Questa struttura espone oggetti e strumenti legati alla storia e alla cultura della bevanda amata da molti. L’ingresso è gratuito e aperto a visitatori di tutte le età, che possono scoprire aspetti curiosi e meno conosciuti del mondo del caffè. L’attenzione si concentra sulle esposizioni e sulle aree dedicate alla degustazione.

In quanti sanno che alle porte di Milano esiste un museo aperto al pubblico dedicato al caffè espresso e alle macchine per produrlo? Quel rituale che così tanto ci teniamo stretti e che fa parte della nostra quotidianità trova presso il MUMAC (Museo della Macchina per Caffè) la dimensione divulgativa e culturale di cui molti consumatori hanno ancora bisogno. Il MUMAC nasce a Binasco, nel 2012, per volontà di Cimbali Group, storica azienda italiana tra i principali produttori di macchine professionali per caffè e bevande a base di latte e di attrezzature dedicate alla caffetteria. L’occasione arriva in concomitanza dell’inaugurazione del lancio de4 LaCimbali M100, una macchina-scultura che rappresenta la summa di precedenti modelli e il punto di partenza di future sperimentazioni. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Una domenica al museo, questa volta bevendo caffè

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