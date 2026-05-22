Una domenica al museo questa volta bevendo caffè
Una domenica al museo può sembrare un’idea insolita, ma nelle vicinanze di Milano si trova un museo aperto al pubblico dedicato al caffè. Questa struttura espone oggetti e strumenti legati alla storia e alla cultura della bevanda amata da molti. L’ingresso è gratuito e aperto a visitatori di tutte le età, che possono scoprire aspetti curiosi e meno conosciuti del mondo del caffè. L’attenzione si concentra sulle esposizioni e sulle aree dedicate alla degustazione.
In quanti sanno che alle porte di Milano esiste un museo aperto al pubblico dedicato al caffè espresso e alle macchine per produrlo? Quel rituale che così tanto ci teniamo stretti e che fa parte della nostra quotidianità trova presso il MUMAC (Museo della Macchina per Caffè) la dimensione divulgativa e culturale di cui molti consumatori hanno ancora bisogno. Il MUMAC nasce a Binasco, nel 2012, per volontà di Cimbali Group, storica azienda italiana tra i principali produttori di macchine professionali per caffè e bevande a base di latte e di attrezzature dedicate alla caffetteria. L’occasione arriva in concomitanza dell’inaugurazione del lancio de4 LaCimbali M100, una macchina-scultura che rappresenta la summa di precedenti modelli e il punto di partenza di future sperimentazioni. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
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Vi aspettiamo oggi, domenica 17 maggio, per una domenica all’insegna della cultura! Orari di apertura: dalle 8:30 alle 19:30 (attenzione: la biglietteria chiude alle 18:45). Cosa potete visitare: Museo Archeologico e Pinacoteca: tutto il giorno Cannoniere: x.com
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