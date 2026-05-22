Una barca della seconda guerra mondiale salpa per una spedizione di 5 anni in giro per il mondo per studiare lo stato di salute delle mangrovie – Il video

Una nave che ha attraversato l'oceano per cinque anni si dedica allo studio delle mangrovie in tutto il mondo. A bordo ci sono non solo marinai, ma anche ricercatori, giovani, scrittori e artisti, tutti coinvolti in questa spedizione internazionale. La missione si concentra sulla valutazione dello stato di salute delle piante di mangrovia, ecosistemi fondamentali per molte regioni costiere. Un video documenta il viaggio e le attività svolte durante questa lunga avventura.

Esiste una nave che non viaggia solo con un equipaggio di marinai, ma che a bordo ha anche ricercatori, giovani, scrittori e artisti. Questo equipaggio così eterogeneo è il centro di una spedizione che, per i prossimi cinque anni, seguirà la cintura equatoriale per documentare lo stato di salute delle mangrovie. La spedizione è accompagnata anche dallo spirito del famoso marinaio di Hugo Pratt, Corto Maltese. Una spedizione di cinque anni. La Fleur de Passion è partita dal Portogallo a maggio del 2026 ed è diventata un vero e proprio laboratorio galleggiante. Il viaggio punta prima verso sud, in direzione del Gambia, per poi continuare verso il Brasile. 🔗 Leggi su Open.online

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Détroit d'Ormuz : la traversée du cargo géant Merete Maerks

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