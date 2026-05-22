Un uovo stampato in 3D e la sfida alla natura | così gli scienziati vogliono riportare in vita il gigantesco moa estinto da 600 anni
Un'azienda statunitense sta sviluppando un progetto che mira a ricreare un uccello estinto da secoli, utilizzando tecnologie di stampa 3D per creare un uovo e tentare di riportarlo in vita. Il progetto riguarda il moa gigante, un volatile che ha vissuto in Nuova Zelanda fino a circa 600 anni fa. La società sta combinando innovazioni biotecnologiche con tecniche di modellazione digitale per cercare di ottenere risultati che finora sono rimasti nell'ambito della fantascienza.
Un’azienda americana, la Colossal Biosciences, sta lavorando a un progetto che sembra uscito da un film di fantascienza: riportare in vita il moa gigante, un enorme uccello estinto della Nuova Zelanda. Dopo gli studi sul mammut lanoso e su altre specie scomparse, la società punta ora sulla cosiddetta “de-estinzione”, cioè l’utilizzo della biotecnologia per ricreare animali estinti. Il progetto ruota attorno a un uovo artificiale realizzato con un guscio stampato in 3D e una membrana di silicone trasparente. Questo sistema dovrebbe funzionare come un incubatore capace di ospitare embrioni di uccelli e seguirne lo sviluppo. Finora l’azienda ha dichiarato di aver fatto nascere 26 pulcini, considerati una fase di prova per esperimenti più complessi in futuro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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Un guscio stampato in 3D con una membrana di silicone trasparente: è l'uovo artificiale, che ha fatto da incubatore a 26 pulcini, dell'azienda Usa Colossal Biosciences per riportare in vita specie di uccelli estinte e salvaguardare le minacciate. @colossal x.com
Un uovo stampato in 3D e la sfida alla natura: così gli scienziati vogliono riportare in vita il gigantesco moa estinto da 600 anniUn uovo artificiale stampato in 3D per far rinascere il moa estinto 600 anni fa. Il progetto (e i dubbi) di Colossal Biosciences. ilfattoquotidiano.it
Un uovo artificiale per riportare in vita gli uccelli estinti - Biotech Un guscio stampato in 3D con una membrana di silicone trasparente: è l'uovo artificiale messo a punto dall'azienda americana Colossal Biosciences per riportare in vita specie di uccelli estinte e facebook
Un uovo artificiale per riportare in vita il moa gigante: la sfida di un'azienda americanaUn uovo artificiale per riportare in vita il moa gigante: è questa la sfida di un'azienda americana, che ha messo a punto un giuscio stampato in 3D. tgcom24.mediaset.it