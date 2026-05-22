Un uovo stampato in 3D e la sfida alla natura | così gli scienziati vogliono riportare in vita il gigantesco moa estinto da 600 anni

Un'azienda statunitense sta sviluppando un progetto che mira a ricreare un uccello estinto da secoli, utilizzando tecnologie di stampa 3D per creare un uovo e tentare di riportarlo in vita. Il progetto riguarda il moa gigante, un volatile che ha vissuto in Nuova Zelanda fino a circa 600 anni fa. La società sta combinando innovazioni biotecnologiche con tecniche di modellazione digitale per cercare di ottenere risultati che finora sono rimasti nell'ambito della fantascienza.

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