Un semaforo a chiamata su via Giulio Petroni da Carbonara la richiesta dei residenti | Più sicurezza per i pedoni
I residenti di via Giulio Petroni, vicino a Carbonara, hanno avanzato una richiesta riguardo alla sicurezza stradale nel tratto di strada molto trafficato. La preoccupazione principale riguarda la protezione dei pedoni, che spesso si trovano in difficoltà a camminare o attraversare la strada a causa della velocità delle auto. Per rispondere a queste esigenze, è stato proposto l’installazione di un semaforo a chiamata, che possa agevolare i attraversamenti in modo più sicuro.
Un tratto di strada altamente trafficato, in cui troppo spesso le auto sfrecciano. Chi abita lungo via Giulio Petroni, nella zona alle porte di Carbonara, o nei vicini complessi residenziali di via Ranieri, spesso ha paura anche a camminare lungo la strada, o a doverla attraversare. Per questo, a. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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