Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 22 maggio 2026, nell'ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3. Gli spoiler fanno sapere che dopo aver intuito che Anna non stava bene Alberto si è precipitato a casa sua e l'ha portata in ospedale. Palladini naturalmente non ha pensato alle conseguenze che potrebbe derivare dal suo gesto impulsivo, la loro storia d'amore infatti potrebbe venire allo scoperto. Spoiler Un posto al sole 22 maggio 2026: Serena in preda allo sconforto, Rosa reagisce male con Renda e Manuel? Alberto sarà sempre più coinvolto nella sua relazione complicata con Anna e Rossella si ritroverà a fare i conti con un etico dilemma. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Un Posto al Sole, spoiler 22 maggio 2026: dilemma etico per Rossella, Serena è frustrata

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