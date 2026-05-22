Il 25 maggio 2026 torna l’appuntamento settimanale con la soap opera di Rai 3, un programma in onda dal 1996 che continua a essere molto seguito dal pubblico. In questa puntata, tra le varie vicende, si evidenzia la grande delusione vissuta da uno dei personaggi principali, Manuela. La serie mantiene la sua tradizione di raccontare le storie di personaggi che affrontano situazioni complesse e momenti di tensione, coinvolgendo gli spettatori con trame che si sviluppano nel corso degli anni.

Torna l’appuntamento del lunedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di lunedì 25 maggio 2026. Nella puntata precedente del 22 maggio 2026. Venerdì 22 maggio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Alberto è sempre più invischiato nella complicata relazione con Anna, mentre Rossella si trova alle prese con un dilemma etico che la mette profondamente alla prova. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un posto al sole, le anticipazioni del 25 maggio 2026: la grande delusione di Manuela

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Un posto al sole anticipazioni del 6 maggio 2026

Sullo stesso argomento

Un posto al sole, le anticipazioni del 26 marzo 2026: Manuela è in difficoltàTorna l’appuntamento del martedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei...

Anticipazioni Un Posto al Sole 25-29 maggio: Alberto pronto a tutto per Anna, tensione tra Raffaele e Ornella. Manuela in crisi dopo la notizia di MaurizioNelle nuove puntate di “Un posto al sole”, in onda dal 25 al 29 maggio, le vicende si intrecciano tra crisi sentimentali, decisioni drastiche e...

Un Posto al Sole, anticipazioni 11 maggio: Manuela felice col padre, Serena ha paura ift.tt/cJ9fLhq x.com

Anticipazioni Un Posto al Sole, puntata venerdì 15 maggio:Marina si allea con Mori? reddit

Un posto al sole, le anticipazioni del 25 maggio 2026: la grande delusione di ManuelaAlberto spinto dall’amore per Anna, prende una decisione drastica. Manuela riceverà da Maurizio una notizia che sarà per lei un’ulteriore delusione. Guido e Mariella verranno incastrati da Bice in una ... dilei.it

Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 25 maggio 2026: Alberto prende una decisione drasticaLe trame di Un posto al sole di lunedì 25 maggio 2026: dopo aver salvato Anna l'avvocato Palladini deve fare una scelta. Rossella in crisi per Gianluca. libero.it