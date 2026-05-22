Un Posto al Sole anticipazioni 25-29 maggio | Leo Alberto e Ornella al limite
La settimana dal 25 al 29 maggio porta diverse situazioni di tensione tra i personaggi di Un Posto al Sole. Leo, Alberto e Ornella si trovano in momenti di forte pressione, con situazioni che mettono alla prova i loro legami e le scelte che devono affrontare. La soap, in onda ogni sera alle 20:50 su Rai 3, presenta una serie di eventi che coinvolgono i protagonisti principali, creando un susseguirsi di scene che si concentrano sulle difficoltà e i conflitti tra i personaggi.
La settimana dal 25 al 29 maggio si preannuncia densa di colpi di scena per Un Posto al Sole, la soap opera di Rai 3 in onda ogni sera alle 20:50. Dalle tensioni familiari tra Cristina e Roberto ai tormenti sentimentali di Ornella, passando per la crisi devastante di Alberto, c’è davvero molto di cui parlare. Al centro delle trame c’è senza dubbio la questione della vacanza estiva di Cristina: la ragazzina ha lasciato intendere a Leo di poterlo portare con la sua famiglia, ma ha sottovalutato un ostacolo non da poco la profonda antipatia di Roberto Ferri nei confronti del ragazzo. Leo, però, non ci pensa minimamente a rinunciare e arriva persino a voler scegliere la meta, costringendo Cristina a inventare una serie di bugie per farlo desistere, come quella sulla madre Greta intenzionata a fare un tour delle città d’arte in Austria. 🔗 Leggi su Tutto.tv
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