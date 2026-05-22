Un ponte tra Forlì e Bourges quattro giorni speciali per 40 studenti francesi | Molto più di un semplice viaggio scolastico

Si è conclusa venerdì l’esperienza di scambio tra una scuola di Forlì e una di Bourges, che ha coinvolto le classi quinte di entrambe le istituzioni e un totale di 40 studenti francesi. L’iniziativa ha avuto una durata di quattro giorni, durante i quali i giovani hanno partecipato a diverse attività e incontri. L’obiettivo principale era favorire l’interscambio culturale tra gli studenti italiani e francesi, creando un collegamento diretto tra le due città attraverso questa iniziativa educativa.

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