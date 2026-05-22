Un nuovo parco comunale tra San Lorenzo e Pallavicino ok del Consiglio | acquisito il giardino della Casena Grande

Il Consiglio comunale ha approvato l'acquisizione del giardino della Casena Grande, un'area verde di circa 47.000 metri quadrati situata tra i quartieri di San Lorenzo e Pallavicino. La nuova porzione di spazio pubblico si aggiunge a un parco comunale che si estende su una superficie leggermente inferiore rispetto a parchi storici della città, come Villa Giulia o il Giardino inglese. L'intervento mira a creare un'area verde più ampia e accessibile per i residenti delle zone interessate.

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Un'area verde di oltre 47 mila metri quadrati. Per intenderci un po' meno di Villa Giulia o del Giardino inglese. Lì, tra via Patti e via Casena Grande, a cavallo tra San Lorenzo e Pallavicino, potrebbe sorgere un nuovo parco cittadino. In consiglio comunale, infatti, è stato approvato alla. 🔗 Leggi su Palermotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La Città Metropolitana di Firenze cambia volto con i Piani Urbani Integrati (PUI) Sullo stesso argomento Il principe Pallavicino entra in Airidea, acquisito il 40% della societàGenova, 19 maggio 2026 – Airidea e Global Group, realtà riconducibile al principe Domenico Antonio Pallavicino, annunciano l’ingresso del principe... Fondazione Pallavicino, ecco il nuovo consiglioUn nuovo assetto per una delle realtà più attive nella valorizzazione del patrimonio storico e artistico genovese.