Un museo del marmo multimediale La trasformazione della Sala 1 affidata allo ‘Studio Azzurro’
È stato annunciato il progetto di trasformazione della Sala 1 di un museo dedicato al marmo, affidato allo studio di artisti e tecnologi. La nuova esposizione combina installazioni multimediali, proiezioni zenitali e narrazioni di persone che hanno a che fare con il materiale. La ristrutturazione mira a creare un percorso che unisce l’uso della tecnologia digitale a elementi tradizionali, offrendo un’esperienza sensoriale e coinvolgente ai visitatori. L’intervento si inserisce in un piano di modernizzazione del museo, senza modificare le strutture storiche esistenti.
Un viaggio sensoriale ed emozionale tra installazioni sospese, proiezioni zenitali e racconti umani per unire il marmo alla tecnologia del futuro. La sala 1 del museo del Marmo di viale XX Settembre si trasformerà presto in un inedito spazio teatrale multimediale, capace di far vivere ai visitatori un’esperienza visiva e sonora totalmente immersiva, entrando a diretto contatto con l’anima e la storia delle cave. La prima parte del museo del Marmo, interessato da un progetto di completo ammodernamento, riaprirà al pubblico in autunno, compresa la nuova sala, mentre le altre zone saranno di nuovo fruibili appena ultimati i lavori. In questi... 🔗 Leggi su Lanazione.it
The Untold Story of Golestan Palace | Back Then with Shabnam Nasimi | EP 11
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