Un museo del marmo multimediale La trasformazione della Sala 1 affidata allo ‘Studio Azzurro’

È stato annunciato il progetto di trasformazione della Sala 1 di un museo dedicato al marmo, affidato allo studio di artisti e tecnologi. La nuova esposizione combina installazioni multimediali, proiezioni zenitali e narrazioni di persone che hanno a che fare con il materiale. La ristrutturazione mira a creare un percorso che unisce l’uso della tecnologia digitale a elementi tradizionali, offrendo un’esperienza sensoriale e coinvolgente ai visitatori. L’intervento si inserisce in un piano di modernizzazione del museo, senza modificare le strutture storiche esistenti.

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