Un maggio ricco di successi per la canoa reggina | pioggia di medaglie e atleti sul podio
A maggio, la canoa reggina ha ottenuto numerosi risultati positivi, conquistando diverse medaglie e portando atleti sul podio in competizioni svolte tra Campania e Sicilia. Le gare si sono svolte anche sulle acque del fiume Lao, all’interno del Parco Nazionale del Pollino, dove atleti locali hanno sfidato le condizioni turbolente del corso d’acqua. Questa serie di appuntamenti ha visto protagonisti numerosi sportivi calabresi, che hanno portato a casa successi e riconoscimenti.
La canoa calabrese impegnata dalla Campania alla Sicilia, con una puntata sulle acque turbolente del fiume Lao, nel Parco Nazionale del Pollino. A chiudere il cerchio di due settimane dense che hanno impegnato gli atleti in gara e i dirigenti sul campo, le attività di promozione degli sport della. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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