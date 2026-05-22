Un maggio ricco di successi per la canoa reggina | pioggia di medaglie e atleti sul podio

A maggio, la canoa reggina ha ottenuto numerosi risultati positivi, conquistando diverse medaglie e portando atleti sul podio in competizioni svolte tra Campania e Sicilia. Le gare si sono svolte anche sulle acque del fiume Lao, all’interno del Parco Nazionale del Pollino, dove atleti locali hanno sfidato le condizioni turbolente del corso d’acqua. Questa serie di appuntamenti ha visto protagonisti numerosi sportivi calabresi, che hanno portato a casa successi e riconoscimenti.

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