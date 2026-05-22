Un italiano su due usa in maniera pericolosa il cellulare al volante

Da leccotoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia, circa il 50% degli automobilisti utilizza il cellulare durante la guida in modo considerato rischioso. Solo il 41,9% dei conducenti impiega correttamente il telefono tramite assistente vocale o collegamento Bluetooth, riducendo così il pericolo di distrazioni. Questa situazione evidenzia come molte persone continuino a usare il cellulare in modo che potrebbe compromettere la sicurezza stradale. Le autorità hanno più volte richiamato l’attenzione sull’importanza di rispettare le norme per prevenire incidenti.

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Soltanto il 41,9% degli italiani usa correttamente il cellulare alla guida con assistente vocale o bluetooth. È uno dei dati emersi dalla quinta edizione della ricerca sugli stili di guida commissionata da Anas, società del Gruppo Fs e condotta da Gr (Global Research) con interviste su un. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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