Un incontro magico tra bimbi e cavalli
Domani, sabato 23 maggio, si terrà a Piancastagnaio l’evento intitolato “Un incontro magico”, dedicato ai bambini e ai cavalli. L’iniziativa si svolge nel pomeriggio e mira a far conoscere il mondo equino attraverso attività di gioco e avvicinamento alla natura. L’evento è pensato anche per promuovere l’inclusione sociale, offrendo un’occasione di confronto e coinvolgimento tra i più giovani e i cavalli. La manifestazione si svolge in un contesto all’aperto, con focus sulle attività di interazione tra bambini e cavalli.
Torna domani sabato 23 maggio a Piancastagnaio l’appuntamento con “Un incontro magico” pomeriggio dedicato all’avvicinamento con il mondo del cavallo pensato per unire gioco, natura e inclusione sociale. Una manifestazione che avrà come cornice naturale lo splendido anfiteatro verde del parco tematico della Madonna di San Pietro ed è organizzato dall’amministrazione comunale di Piancastagnaio, la Proloco, in collaborazione con l’agriturismo “Il Cornacchino“ e la preziosa presenza dell’associazione “Pollyanna” una bella realtà educativa che da molti anni nel territorio accoglie ragazzi e ragazza con disabilità promovendo autonomia, socializzazione e benessere attraverso attività educative e ricreative. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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