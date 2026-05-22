Ultimo | da oggi fuori in radio e in digitale Romantica

Da romadailynews.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oggi è disponibile in radio e sulle piattaforme digitali il nuovo singolo degli Ultimo, intitolato “Romantica”. Il brano anticipa l’uscita del prossimo album dell’artista, prevista nei prossimi mesi. La canzone segue le pubblicazioni precedenti e si aggiunge alla tracklist in vista del nuovo progetto musicale. La release è stata annunciata attraverso i canali ufficiali dell’artista e distribuita alle emittenti radiofoniche e sulle piattaforme di streaming.

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ULTIMO DA OGGI IN RADIO E IN DIGITALE IL NUOVO SINGOLO ROMANTICA CHE ANTICIPA IL NUOVO ALBUM IL GIORNO CHE ASPETTAVO FUORI IL 19 GIUGNO E GIÀ IN PREORDER A DUE ANNI DALL’ULTIMO DISCO DI INEDITI ULTIMO:  da oggi, venerdì 22 maggio, fuori   in radio e in digitale   ROMANTICA, il nuovo singolo sotto etichetta indipendente  Ultimo Records. ROMANTICA  segue il successo registrato in radio e in streaming da  “ACQUARIO”, candidandosi, come già avvenuto negli anni passati con altri brani, a diventare  la colonna sonora dell’estate di ULTIMO, del concerto dei record e del nuovo album. Il nuovo singolo anticipa, infatti, l’uscita de  IL GIORNO CHE ASPETTAVO, il suo  settimo album di inediti  da inizio carriera, che uscirà il  19 giugno  e già disponibile  per il pre-order. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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