Pep Guardiola ha annunciato che si dimetterà dalla panchina del Manchester City dopo la partita contro l'Aston Villa di domenica. La sfida sarà l'ultima dell'allenatore spagnolo con il club, conclusiva di un periodo di dieci anni alla guida della squadra. La comunicazione ufficiale è arrivata nelle ultime ore, confermando la fine di un ciclo iniziato nel 2013. Il club ha ringraziato Guardiola per il contributo dato nel corso degli anni.

Contro l'Aston Villa domenica la sua ultima partita che chiuderà un ciclo di 10 anni MANCHESTER (INGHILTERRA) - Adesso non ci sono più dubbi: Pep Guardiola lascia il Manchester City. Quella di domenica contro l'Aston Villa sarà l'ultima gara in panchina del tecnico catalano, che chiuderà così il suo ciclo all'Etihad dopo dieci anni. "Non chiedetemi i motivi per cui me ne vado - le parole di Guardiola - Non c'è un motivo preciso, ma dentro di me so che è il momento. Niente è eterno: se lo fosse, sarei ancora qui. Eterno sarà però il sentimento, le persone, i ricordi, l'amore che provo per il mio Manchester City". Guardiola, che aveva ancora un anno di contratto, era arrivato al City nel luglio 2016 e ha condotto il club alla conquista di 20 trofei. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ufficiale, Guardiola lascia la panchina del Manchester City

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Pep Guardiola LEAVING Manchester City — Players STUNNED After Exit Plans| APT Sports

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