Udog raddoppia l' offerta per il fuoristrada con il modello Forza

Una nuova scarpa da fuoristrada è stata presentata, ampliando l’offerta del settore. Rispetto al modello precedente, caratterizzato da lacci, questa versione si distingue per una chiusura micrometrica a rotellina singola. La modifica mira a migliorare la stabilità e la praticità durante le attività all’aperto. La scarpa, destinata a chi pratica il fuoristrada, si distingue anche per il design e la costruzione, che si concentrano sulla funzionalità e sulla resistenza. La sua introduzione segue l’espansione della gamma di prodotti del marchio.

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Con un occhio sempre rivolto allo stile oltre che ai contenuti tecnici, il marchio padovano Udog presenta Forza. Parliamo della nuova scarpa dedicata al gravel, che ripropone molti concetti già presenti nel modello Distanza a lacci, attualmente in gamma, donandogli la chiusura con rotellina micrometrica. La Forza si svela al pubblico come un modello estremamente versatile che abbraccia tutte le declinazioni del gravel e quindi può svariare da un classico uso adventure sino al race oppure, all’estremo opposto, al bikepacking e alle lunghe distanze. Come accennato, la scarpa Forza è dotata del nuovo sistema di chiusura Twist Tech, un meccanismo a rotore con micro-regolazione progettato internamente da Udog. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Udog raddoppia l'offerta per il fuoristrada con il modello Forza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Centri estivi e spazi ritrovo: "Raddoppia l’offerta" Asili nido a Catania: raddoppia l’offerta pomeridiana gratuitaABBONATI A DAYITALIANEWS Più servizi per le famiglie: nuovi plessi con orario esteso Il Comune di Catania amplia i servizi dedicati alla prima... Centri estivi e spazi ritrovo: Raddoppia l’offertaVINCIL’estate dei ragazzi insieme al Genio di Leonardo. Torna Vinci Estate, con due novità. La prima è che i gestori sono due in più del 2025: alla società cooperativa Eskimo e all’Asd Giovani Calcio ... lanazione.it Raddoppia l'offerta 4 + 2 nelle scuole superiori in FvgMigliaia di famiglie sono da oggi alle prese con la preiscrizione dei figli al prossimo anno scolastico. La piattaforma statale Unica fatica ad accogliere tutte le richieste di accesso e gli ingressi ... rainews.it