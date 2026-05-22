Il presidente ucraino ha annunciato pubblicamente l’avvio di un nuovo piano militare volto a colpire le infrastrutture energetiche russe. Ha affermato che le operazioni previste per maggio stanno andando avanti in larga parte come programmato. Zelensky ha anche dichiarato che l’esercito ucraino continuerà a concentrare le azioni in determinate aree, senza specificare ulteriori dettagli sulle località coinvolte. La comunicazione è arrivata in un momento di tensione crescente tra i due paesi.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato apertamente la nuova strategia di Kiev contro le infrastrutture energetiche russe, spiegando che il piano militare avviato per il mese di maggio starebbe “procedendo in gran parte secondo i piani”. Nel mirino degli attacchi ucraini ci sono soprattutto raffinerie di petrolio, depositi di carburante e strutture considerate fondamentali per le entrate economiche della Russia. Le dichiarazioni arrivano dopo il nuovo raid con droni contro la raffineria di Syzran, nella regione russa di Samara, colpita a oltre 800 chilometri dal confine ucraino. Secondo quanto riferito da Zelensky, i droni di Kiev hanno centrato con successo la raffineria provocando un vasto incendio all’interno dell’impianto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Ucraina, Zelensky rivela il piano segreto: “Colpiremo ancora lì”. Cosa succede

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