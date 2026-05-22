Tuttosport – Del Piero alla Continassa | foto e autografi con i tifosi! Ecco perché la leggenda Juve è stato al Jtc

Da justcalcio.com 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si è visto nuovamente Alessandro Del Piero alla Continassa, il centro sportivo della Juventus. Il leggendario ex calciatore è stato avvistato tra i tifosi, scambiando autografi e foto con i supporter bianconeri. La presenza dell’ex giocatore ha attirato molte persone, che hanno approfittato dell’occasione per incontrarlo di persona. La visita si è svolta durante un evento speciale organizzato dal club, che ha suscitato entusiasmo tra i presenti.

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2026-05-21 19:54:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da TS: Alessandro Del Piero alla Continassa fa sempre notizia, e i tifosi della Juve sognano. ‘Pinturicchio’, dopo esser stato visto nella giornata di ieri al J Medical, nella giornata di oggi è stato visto zona Juventus Training Center. La leggenda bianconera è stata ovviamente riconosciuta dai tanti tifosi presenti all’esterno della struttura: ma cosa ci faceva l’ex capitano della Juve nelle aree del club? Juve, Del Piero alla Continassa: c’entra. Yildiz. Del Piero si è recato alla Continassa per registrare alcuni contenuti insieme a Kenan Yildiz. A far sì che vi fosse questa unione dei due numeri 10 della Juventus è stata Adidas: l’azienda tedesca infatti non è solo sponsor tecnico del club bianconero, ma ha in Del Piero e Yildiz due dei suoi maggiori rappresentati. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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