Tuttosport – Del Piero alla Continassa | foto e autografi con i tifosi! Ecco perché la leggenda Juve è stato al Jtc

Oggi si è visto nuovamente Alessandro Del Piero alla Continassa, il centro sportivo della Juventus. Il leggendario ex calciatore è stato avvistato tra i tifosi, scambiando autografi e foto con i supporter bianconeri. La presenza dell’ex giocatore ha attirato molte persone, che hanno approfittato dell’occasione per incontrarlo di persona. La visita si è svolta durante un evento speciale organizzato dal club, che ha suscitato entusiasmo tra i presenti.

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2026-05-21 19:54:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da TS: Alessandro Del Piero alla Continassa fa sempre notizia, e i tifosi della Juve sognano. ‘Pinturicchio’, dopo esser stato visto nella giornata di ieri al J Medical, nella giornata di oggi è stato visto zona Juventus Training Center. La leggenda bianconera è stata ovviamente riconosciuta dai tanti tifosi presenti all’esterno della struttura: ma cosa ci faceva l’ex capitano della Juve nelle aree del club? Juve, Del Piero alla Continassa: c’entra. Yildiz. Del Piero si è recato alla Continassa per registrare alcuni contenuti insieme a Kenan Yildiz. A far sì che vi fosse questa unione dei due numeri 10 della Juventus è stata Adidas: l’azienda tedesca infatti non è solo sponsor tecnico del club bianconero, ma ha in Del Piero e Yildiz due dei suoi maggiori rappresentati. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Tuttosport – Del Piero alla Continassa: foto e autografi con i tifosi! Ecco perché la leggenda Juve è stato al Jtc ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Milan, ecco Bartesaghi al Flagship Store: foto e autografi con i tanti tifosi presenti | PmL'esterno del Milan Davide Bartesaghi era presente al Flagship Store rossonero per il Meet&Greet coi tifosi. Ultimissime Juve LIVE: novità su Thuram, Del Piero alla Continassadi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. L’unica soluzione è chiamare Del Piero Alessio Tacchinardi, in un’intervista a Tuttosport, ha dato il suo nome per riportare il DNA Juve alla Continassa Solo Antonio Conte ha trasmesso questi valori, ha concluso l’ex Juve #Tacchinardi #D x.com Tacchinardi invoca Del Piero: È l’unico che può ridare identità alla JuventusLa crisi della Juventus continua a far discutere anche le vecchie bandiere bianconere. Alessio Tacchinardi, intervistato da Tuttosport, per analizzare il momento della squadra, ha ribadito con forza ... tuttomercatoweb.com Del Piero alla Continassa: foto e autografi con i tifosi! Ecco perché la leggenda Juve è stato al JTC'Pinturicchio' in visita nelle aree del club, sui social si scatenano e sperano nel suo approdo in società: Con lui torna il sole ... tuttosport.com