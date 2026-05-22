Tutto pronto a Nicosia per Eurogruppo Ecofin la partita di Giorgetti per la flessibilitànews

A Nicosia si svolgono le riunioni dell’Eurogruppo e dell’Ecofin informale, con numerosi rappresentanti europei presenti. Tra i temi principali ci sono le questioni legate alla gestione della crisi energetica e le politiche fiscali dei Paesi membri. Per l’Italia, l’attenzione si concentra sulla richiesta di maggiore flessibilità nelle regole fiscali, presentata direttamente dalla leader del governo nazionale a un'alta rappresentante europea. Le discussioni si svolgono in un contesto di crescente preoccupazione per le sfide energetiche.

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