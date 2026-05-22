Tutto pronto a Nicosia per Eurogruppo Ecofin la partita di Giorgetti per la flessibilitànews
A Nicosia si svolgono le riunioni dell’Eurogruppo e dell’Ecofin informale, con numerosi rappresentanti europei presenti. Tra i temi principali ci sono le questioni legate alla gestione della crisi energetica e le politiche fiscali dei Paesi membri. Per l’Italia, l’attenzione si concentra sulla richiesta di maggiore flessibilità nelle regole fiscali, presentata direttamente dalla leader del governo nazionale a un'alta rappresentante europea. Le discussioni si svolgono in un contesto di crescente preoccupazione per le sfide energetiche.
(Adnkronos) – E' tutto pronto a Nicosia per la riunione dell'Eurogruppo e dell'Ecofin informale. Per l'Italia il tema centrale è la richiesta di flessibilità per affrontare la crisi energetica avanzata direttamente da Giorgia Meloni a Ursula von der Leyen. Attesa per il ministro Giancarlo Giorgetti. —[email protected] (Web Info) L'articolo Tutto pronto a Nicosia per EurogruppoEcofin, la partita di Giorgetti per la flessibilitànews proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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