Tutti gli appuntamenti da non perdere in questo caldo weekend in città e sul Lago di Como

Questo quarto weekend di maggio si preannuncia con temperature che ricordano l’estate, con il sole che splende da venerdì a domenica. Le previsioni indicano giornate di tempo stabile e soleggiato, perfette per partecipare agli eventi in città e sulle sponde del Lago di Como. Numerose iniziative sono programmate, offrendo opportunità di svago e intrattenimento per chi desidera approfittare di queste giornate di bel tempo. La città e il lago si preparano ad accogliere residenti e visitatori con un calendario ricco di appuntamenti.

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