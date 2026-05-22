Turisti da mezza Europa Gadget cartoline biscotti I pavoni sono un business

Da ilrestodelcarlino.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Punta Marina, località balneare della provincia di Ravenna, si registra un afflusso di turisti provenienti da diverse parti d'Europa. Tra le attrazioni della zona ci sono i pavoni, che attirano visitatori con i loro colori vivaci e la presenza numerosa di pavoni e pavonesse. I turisti acquistano gadget, cartoline e biscotti legati a questa presenza. Si attende di conoscere il dato ufficiale riguardante la popolazione di questi uccelli nella località.

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di Lucia Bonatesta PUNTA MARINA (Ravenna) A Punta Marina si attende di conoscere il numero ufficiale di pavoni e pavonesse. Una volta che i dati del censimento saranno elaborati, il report verrà presentato con un incontro pubblico. Nel frattempo, il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, ha indicato una possibile futura casa per i volatili. Una soluzione, ha detto, potrebbe essere quella di delocalizzarli nel bosco di 80 ettari che è in via di realizzazione da parte di Snam come compensazione per il rigassificatore alle spalle dell’abitato. In paese, invece, c’è chi litiga e chi, invece, cerca di ingegnarsi per utilizzare al meglio la nuova popolarità di un lido che era sempre stato ’figlio di un dio minore’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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