"Viaggio organizzato. Vacanza assicurata": è il titolo della comunicazione istituzionale a favore del turismo organizzato, dei tour operator e delle agenzie di viaggio presentata oggi dal ministro del Turismo Gianmarco Mazzi. L'iniziativa, realizzata dal Ministero del Turismo in collaborazione con il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, mira a promuovere le prenotazioni delle vacanze da parte dei turisti, affidandosi agli operatori professionali. "In un contesto internazionale complesso, lo spot intende informare sui vantaggi dei viaggi organizzati per avere maggior sicurezza, la garanzia del rimborso oltre ad assistenza e tutela in caso di imprevisti o cancellazioni", spiega una nota. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Turismo, il ministro Mazzi presenta la nuova campagna di comunicazione "Viaggio organizzato"

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