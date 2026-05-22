In Turchia, l’università privata Bilgi, uno dei più importanti atenei del paese, è stata chiusa tramite decreto dopo un colloquio telefonico tra il presidente turco e il presidente americano. La decisione arriva un giorno dopo la comunicazione di questa conversazione. La chiusura dell’ateneo, con sede a Istanbul, rappresenta l’ultimo atto di una serie di iniziative volte a reprimere voci critiche nei confronti del governo.

Il giorno dopo aver parlato al telefono con il presidente americano Donald Trump, l’autocrate turco Recep Tayyip Erdogan ha chiuso via decreto l’Università Bilgi, il principale e piú autorevole ateneo privato della Turchia, con sede a Istanbul. Senza alcuna spiegazione, il Sultano, dopo vari tentativi di normalizzarla, si è tolto cosí una delle – per lui- piú dolorose spine nel fianco che da anni costituivano un ostacolo alla sua inarrestabile ascesa verso l’agognata dittatura. Non va mai dimenticato che durante un comizio, nei primi anni della sua leadership, iniziata nel 2003 con il premierato, Erdogan aveva definito la democrazia “ un taxi che si prende quando serve e poi si scende”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Turchia, chiusa l’università privata Bilgi: così il presidente Erdogan elimina l’ennesima fonte critica

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