Recentemente circolano voci di un possibile accordo tra le potenze mondiali riguardo a due zone di grande importanza strategica. Si parla di un presunto patto tra le autorità statunitensi e le autorità cinesi, che riguarderebbe Taiwan e lo stretto di Hormuz. Mentre si fanno ipotesi sulle mosse future, le reazioni arrivano da vari fronti, inclusi i governi regionali e le istituzioni internazionali. La questione ha attirato l’attenzione di analisti e commentatori che cercano di comprendere le implicazioni di eventuali accordi o tensioni.

E adesso che cosa succederà a Taiwan? Se lo chiedono tutti: i commentatori internazionali, Pechino, il Congresso statunitense e pure Taipei. L’incontro tra Xi Jinping e Donald Trump ha acceso i riflettori sul futuro dell’isola, visto che il leader cinese ha fatto capire per l’ennesima volta di considerare il dossier della riunificazione in cima alla propria agenda, e che l’inquilino della Casa Bianca ha lasciato intendere che potrebbe mollare la presa sul tema accontentando il Dragone. “Non voglio che qualcuno si attivi in modo indipendente e che percorriamo 9.500 miglia per combattere una guerra. Non è questo che cerco”, ha dichiarato Trump a Fox News nel corso del suo viaggio in Cina. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Tu molli Taiwan, io ti aiuto a riaprire Hormuz. Prove di patto strategico tra Xi e Trump

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