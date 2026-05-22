Trump punta su Cuba per far dimenticare il fallimento in Iran

Da internazionale.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato l’intenzione di rafforzare le azioni contro Cuba, portando avanti una serie di misure restrittive e sanzioni. La scelta arriva dopo il fallimento delle strategie adottate in Iran, che non hanno ottenuto i risultati sperati. Le nuove iniziative prevedono limitazioni alle attività economiche e ai viaggi verso l’isola caraibica, puntando a esercitare pressione sul governo cubano. La mossa viene interpretata come un tentativo di distogliere l’attenzione da altre questioni internazionali e di recuperare consensi interni.

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È possibile che Donald Trump voglia far dimenticare l’impasse in Iran e le sue conseguenze per i cittadini statunitensi? O forse il suo obiettivo è quello di garantirsi il sostegno degli esuli cubani negli Stati Uniti, di cui il segretario di stato Marco Rubio è uno dei massimi rappresentanti? Qualunque sia il vero motivo, questa settimana il presidente statunitense ha aumentato la pressione su Cuba, isola caraibica che da mesi vive in condizioni drammatiche. Il fatto che Washington dedichi così tante energie a Cuba potrebbe sembrare incredibile, soprattutto considerando che la crisi aperta in Iran è in uno stato di sospensione tra pace e guerra, che tiene il mondo intero col fiato sospeso. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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