Trump punta su Cuba per far dimenticare il fallimento in Iran

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato l’intenzione di rafforzare le azioni contro Cuba, portando avanti una serie di misure restrittive e sanzioni. La scelta arriva dopo il fallimento delle strategie adottate in Iran, che non hanno ottenuto i risultati sperati. Le nuove iniziative prevedono limitazioni alle attività economiche e ai viaggi verso l’isola caraibica, puntando a esercitare pressione sul governo cubano. La mossa viene interpretata come un tentativo di distogliere l’attenzione da altre questioni internazionali e di recuperare consensi interni.

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