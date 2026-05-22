Le negoziazioni tra Stati Uniti e Iran continuano in modo intenso, con entrambe le parti impegnate in discussioni che sembrano avvicinarsi a una conclusione. I colloqui si concentrano sulla gestione delle attività nucleari e sul controllo dell’uranio arricchito, con recenti dichiarazioni di figure statali statunitensi che indicano la volontà di recuperare l’uranio dell’Iran, definendone anche possibili azioni drastiche. La trattativa si svolge in un momento di grande attenzione internazionale, con segnali di avanzamento nelle trattative diplomatiche.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Negoziati nelle fasi decisive tra Washington e Teheran. Prosegue la delicata trattativa tra Stati Uniti e Iran per raggiungere un nuovo accordo che, secondo diverse indiscrezioni diplomatiche, sarebbe ormai in una fase avanzata di definizione. Tra aperture al dialogo e continui avvertimenti reciproci, le due potenze stanno cercando un’intesa con la mediazione del Pakistan, impegnato nel tentativo di favorire una soluzione diplomatica alla crisi. Trump: “Siamo alle battute finali”. A confermare l’accelerazione dei negoziati è stato il presidente americano Donald Trump, che ha parlato apertamente di una trattativa arrivata quasi al traguardo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Trump: l’uranio arricchito dell’Iran lo avremo noi, e probabilmente lo distruggeremo

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Trump: L'uranio arricchito dell'Iran lo avremo noi

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