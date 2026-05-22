Ospite a "Dritto e Rovescio" Paolo Zampolli, amico e braccio destro di Donald Trump, racconta il suo legame con il Presidente degli Stati Uniti d'America. "Sono già 32 anni che da Milano mi sono trasferito in America e Donald l'ho conosciuto per caso una sera a cena al ristorante Cipriani. Eravamo seduti allo stesso tavolo" dice a Paolo Del Debbio., "Trump è una persona unica, meravigliosa, e come lui anche la first lady. Con Melania ci siamo conosciuti quando lavoravo nella moda, lei era una modella di Victoria's Secret e una sera, a un evento da me organizzato, l'ho presentata a Trump. Ora sono insieme penso da trent'anni e per ben due volte sono stati alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Trump, l'amico Paolo Zampolli: "Ci siamo conosciuti al ristorante, eravamo seduti allo stesso tavolo"

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