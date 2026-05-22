Trump | ‘invieremo ulteriori 5.000 soldati in Polonia’

Donald Trump ha annunciato attraverso il suo profilo su Truth che gli Stati Uniti invieranno altri 5.000 soldati in Polonia. La comunicazione riguarda un aumento della presenza militare americana nel paese europeo. Finora non sono stati forniti dettagli sui tempi di questa operazione o sulle modalità di implementazione. La notizia arriva in un momento di tensione nella regione e viene condivisa dal ex presidente senza ulteriori commenti ufficiali.

Gli Stati Uniti “invieranno ulteriori 5.000 soldati in Polonia”. Lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth. “Sulla base della vittoriosa elezione dell’attuale Presidente della Polonia, Karol Nawrocki, che ho avuto l’onore di sostenere, e del nostro rapporto con lui, sono lieto di annunciare che gli Stati Uniti invieranno ulteriori 5.000 soldati in Polonia”, ha messo in evidenza. ANSA Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Dagli scacchi ai dadi. Quando Usa e UE perdono il banco (e la credibilità) . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trump irride i morti italiani in Afghanistan

Sullo stesso argomento

Nato, la Germania: «Ci assumiamo nostre responsabilità di leadership». Trump: ?«Usa invieranno ulteriori 5.000 soldati in Polonia»Da Berlino arriva forte e chiaro un messaggio alla Nato: «Siamo pronti a diventare leader».

Pentagono blocca 4.000 soldati in Polonia: polemica nel Congresso USA? Punti chiave Perché il Pentagono ha annullato il trasferimento della brigata in Polonia? Chi sta alimentando le tensioni tra Washington e il...

Nato, Trump annuncia l'invio di 5.000 soldati in Polonia. Rutte: Ora studieremo i dettagliCon il crescente disimpegno Usa inoltre, Berlino assicura di essere pronta ad assumersi le responsabilità di leadership della Nato in Europa, in linea con il potenziale economico ... ilmessaggero.it

Nato, Trump annuncia l'invio di 5.000 soldati in Polonia. Rutte: Ora studieremo i dettagliUn obiettivo prioritario sarà quello di mantenere e rafforzare il sostegno all'Ucraina nella sua lotta contro l'invasione russa e ciò comporta che gli aiuti finanziari e militari siano distribuiti ... ilmattino.it