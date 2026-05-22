Trump inchinato a Xi Jinping? L’immagine virale dal vertice di Pechino è un falso
Dopo il vertice tra il presidente degli Stati Uniti e il leader cinese tenutosi a Pechino il 14 e 15 maggio 2026, sui social è apparsa un’immagine che ritrae Trump in posizione di sottomissione di fronte a Xi Jinping. L’immagine ha rapidamente fatto il giro della rete, suscitando reazioni di vario tipo. Tuttavia, successivi controlli hanno confermato che si tratta di un fotomontaggio, e l’immagine non rappresenta l’effettiva scena dei colloqui ufficiali.
Dopo il vertice Trump-Xi di Pechino del 14-15 maggio 2026, sui social è circolata un’immagine che mostra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump inchinato davanti al presidente cinese Xi Jinping. L’immagine, di fatto, risulta manipolata. È la stessa dinamica, a parti invertite, dell’ immagine manipolata di Biden che volta le spalle a Xi, pubblicata dallo stesso Trump su Truth. Per chi ha fretta. Sui social circolano un’immagine che mostra Trump inchinato davanti a Xi Jinping durante il vertice di Pechino del maggio 2026.. I video in diretta della Casa Bianca e di CCTV mostrano una stretta di mano di circa 15 secondi, trasmessa in tutto il mondo: Trump non si inchina in nessun momento. 🔗 Leggi su Open.online
Trump cuestiona a Xi Jinping por el trato exclusivo en China
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