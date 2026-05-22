Trump inchinato a Xi Jinping? L’immagine virale dal vertice di Pechino è un falso

Dopo il vertice tra il presidente degli Stati Uniti e il leader cinese tenutosi a Pechino il 14 e 15 maggio 2026, sui social è apparsa un’immagine che ritrae Trump in posizione di sottomissione di fronte a Xi Jinping. L’immagine ha rapidamente fatto il giro della rete, suscitando reazioni di vario tipo. Tuttavia, successivi controlli hanno confermato che si tratta di un fotomontaggio, e l’immagine non rappresenta l’effettiva scena dei colloqui ufficiali.

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