Trump e Xi Jinping | il video della stretta di mano non mostra l’inchino
Circolano sui social media immagini che mostrano una stretta di mano tra un uomo che sembra essere l'ex presidente degli Stati Uniti e il leader cinese, ma il video originale non mostra alcun inchino. È stato individuato un fotogramma manipolato, creato attraverso tecniche di editing, che circola come se fosse una diretta della televisione cinese. L’immagine alterata è stata condivisa online con l’obiettivo di influenzare l’opinione pubblica sulla diplomazia tra i due leader. Sono in corso verifiche su chi abbia diffuso questa versione modificata.
? Punti chiave Come è stato creato il falso fotogramma della diretta CCTV?. Chi ha diffuso l'immagine manipolata di Trump per colpire la diplomazia?. Perché sono state usate immagini diverse per colpire Trump e Biden?. Quali prove tecniche smentiscono definitivamente l'inchino del presidente statunitense?.? In Breve Immagine falsa diffusa il 15 maggio 2026 dall'account X @SprinterPress.. Grafica digitale manipolata imita l'interfaccia televisiva della cinese CCTV.. Trump ha pubblicato su Truth Social il 16 maggio un'altra foto alterata.. Assenza di riscontri giornalistici su Google News e Yahoo News sull'evento.. Il 14 maggio 2026, durante... 🔗 Leggi su Ameve.eu
Trump-Xi Jinping, la stretta di mano super strong
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