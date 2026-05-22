Trump e Xi Jinping | il video della stretta di mano non mostra l’inchino

Circolano sui social media immagini che mostrano una stretta di mano tra un uomo che sembra essere l'ex presidente degli Stati Uniti e il leader cinese, ma il video originale non mostra alcun inchino. È stato individuato un fotogramma manipolato, creato attraverso tecniche di editing, che circola come se fosse una diretta della televisione cinese. L’immagine alterata è stata condivisa online con l’obiettivo di influenzare l’opinione pubblica sulla diplomazia tra i due leader. Sono in corso verifiche su chi abbia diffuso questa versione modificata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui