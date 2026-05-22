Truffa un’ottantenne e si dilegua Fermato in stazione dalla Polfer

Un uomo si è travestito da finanziere per convincere un’ottantenne a consegnargli dei soldi, ma è stato fermato e arrestato dalla Polizia Ferroviaria a Bari. L’individuo è stato trovato ancora in possesso del denaro sottratto alla donna, dopo aver truffato l’anziana a Spezia. L’uomo si era dileguato subito dopo aver messo in atto la truffa, ma è stato rintracciato dai poliziotti poco dopo.

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Si è travestito da finanziere per truffare un’anziana spezzina, ma è stato rintracciato e arrestato dai poliziotti a Bari, con in mano ancora il malloppo sottratto alla signora. Protagonista della vicenda è un napoletano di 30 anni, finito in carcere per truffa. Ieri l’interrogatorio davanti al gip Marinella Acerbi, in videocollegamento dal carcere di Bari, nel quale l’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice ha confermato la custodia in carcere. L’uomo, secondo la ricostruzione della Polizia, si era finto finanziere e, dopo aver contattato telefonicamente l’ottantenne spezzina con la scusa di un furto di identità – in... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Truffa un’ottantenne e si dilegua. Fermato in stazione dalla Polfer ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Furto nel negozio della stazione, ladro fermato da un agente Polfer fuori servizioÈ stato un agente della polizia ferroviaria di Ferrara fuori servizio a individuare e fermare, lo scorso 26 aprile, un uomo intento a sottrarre... Con un machete in stazione Centrale a Milano, arrestato dalla PolferMomenti di paura, anche se non ci sono state conseguenze per nessuno, in stazione Centrale a Milano dove un uomo originario del Gambia di 30 anni,... Non è un Paese per giovani: l’Italia è diventata una gerontocrazia? reddit Rovato, 37enne arrestato per tentata truffa a un’anzianaL'uomo, già pregiudicato per reati simili, è stato intercettato dalla Polizia Locale mentre preleva al bancomat. Recuperati 3.000 euro e l’oro sottratti a un’ottantenne bergamasca. quibrescia.it Truffa del falso perito: Devo controllare i gioielli. Derubata un'ottantenneMOGLIANO - Nel frattempo, continuano i colpi con il trucco del falso carabiniere: in una sontuosa villa di Mogliano, un’ottantenne è stata derubata di tutti i propri gioielli. Lo schema è quello di ... ilgazzettino.it