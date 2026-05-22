Truffa un’ottantenne e si dilegua Fermato in stazione dalla Polfer

Da lanazione.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo si è travestito da finanziere per convincere un’ottantenne a consegnargli dei soldi, ma è stato fermato e arrestato dalla Polizia Ferroviaria a Bari. L’individuo è stato trovato ancora in possesso del denaro sottratto alla donna, dopo aver truffato l’anziana a Spezia. L’uomo si era dileguato subito dopo aver messo in atto la truffa, ma è stato rintracciato dai poliziotti poco dopo.

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Si è travestito da finanziere per truffare un’anziana spezzina, ma è stato rintracciato e arrestato dai poliziotti a Bari, con in mano ancora il malloppo sottratto alla signora. Protagonista della vicenda è un napoletano di 30 anni, finito in carcere per truffa. Ieri l’interrogatorio davanti al gip Marinella Acerbi, in videocollegamento dal carcere di Bari, nel quale l’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice ha confermato la custodia in carcere. L’uomo, secondo la ricostruzione della Polizia, si era finto finanziere e, dopo aver contattato telefonicamente l’ottantenne spezzina con la scusa di un furto di identità – in... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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