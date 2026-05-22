Truffa del falso carabiniere a una 17enne sola in casa | due arresti

Da bolognatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due persone sono state arrestate dopo aver messo in atto una truffa ai danni di una ragazza di 17 anni. I malviventi si sono spacciati per carabinieri e hanno contattato la giovane quando si trovava da sola in casa. Le hanno detto che il padre era coinvolto in un’indagine e l’hanno spinta a consegnare denaro e gioielli per un valore di diverse migliaia di euro. La ragazza ha subito la truffa e le forze dell’ordine sono intervenute per fermare i responsabili.

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Hanno contattato una ragazza di 17 anni fingendosi carabinieri, l’hanno terrorizzata raccontandole che il padre era coinvolto in un’indagine e sono riusciti a farsi consegnare denaro e gioielli per migliaia di euro. Ma la fuga dei due presunti truffatori è durata poche ore: un uomo di 48 anni e. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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