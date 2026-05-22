Trovati nel canale Garlasco la scoperta proprio dietro casa di Chiara Poggi
Nelle ultime ore, è stato trovato qualcosa nel canale vicino alla casa di Chiara Poggi a Garlasco. La scoperta è avvenuta proprio nei pressi dell’abitazione coinvolta nel caso che, da diversi anni, tiene alta l’attenzione sui dettagli e sui vari sviluppi. La zona è stata immediatamente delimitata e sono in corso le prime verifiche da parte delle forze dell’ordine. La notizia ha riacceso l’interesse attorno alla vicenda, che resta al centro di numerosi dibattiti pubblici.
Si riaccendono i riflettori sul caso Garlasco, una vicenda che da anni continua a dividere l’opinione pubblica e a sollevare interrogativi mai del tutto chiariti. A distanza di tempo dall’omicidio di Chiara Poggi, il dibattito torna più acceso che mai, alimentato da nuove analisi, piste investigative e soprattutto da un crescente interesse mediatico che sembra non conoscere pause. >> Tv in lutto, l’addio dopo una lunga carriera In questo clima di continua attenzione, anche oggi, venerdì 22 maggio 2026, torna l’appuntamento con “Mattino Cinque”, programma ormai diventato un vero e proprio punto di riferimento per chi vuole restare aggiornato sugli sviluppi dell’inchiesta. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Garlasco, ecco la ricostruzione dell'omicidio di Chiara Poggi
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