Trovati nel canale Garlasco la scoperta proprio dietro casa di Chiara Poggi

Nelle ultime ore, è stato trovato qualcosa nel canale vicino alla casa di Chiara Poggi a Garlasco. La scoperta è avvenuta proprio nei pressi dell’abitazione coinvolta nel caso che, da diversi anni, tiene alta l’attenzione sui dettagli e sui vari sviluppi. La zona è stata immediatamente delimitata e sono in corso le prime verifiche da parte delle forze dell’ordine. La notizia ha riacceso l’interesse attorno alla vicenda, che resta al centro di numerosi dibattiti pubblici.

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