Troppo anziana per rinnovare il contratto l’odissea di un donna di 101 anni bloccata dal gestore telefonico

Una donna di 101 anni, rimasta vedova, ha cercato di intestare nuovamente la linea telefonica di casa dopo la scomparsa del marito. Tuttavia, il gestore ha rifiutato la richiesta, sostenendo che la sua età fosse un ostacolo al rinnovo del contratto. La donna si è trovata così in una situazione di stallo, senza poter riattivare il servizio telefonico. La vicenda ha attirato l’attenzione su alcune pratiche delle compagnie telefoniche in relazione alle persone anziane.

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Dopo la morte del marito, una donna di 101 anni ha tentato di intestarsi la linea telefonica di casa. Un noto gestore italiano l’ha però ritenuta troppo vecchia per avere un telefono e le ha impedito di proseguire con una pratica a prima vista ordinaria. È successo a Piacenza, riporta il quotidiano Libertà, dove l’azienda responsabile si è giustificata dando la responsabilità di quanto accaduto non a un operatore, ma al sistema informatico. La donna, nata nel 1925, nei mesi scorsi si è accorta con le figlie che le bollette erano ancora intestate al marito defunto e che riportavano anche un codice fiscale sbagliato. Da qui la richiesta di regolarizzare la situazione, trasferendo il contratto a suo nome. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Troppo anziana per rinnovare il contratto”, l’odissea di un donna di 101 anni “bloccata” dal gestore telefonico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Firenze: ruba collana a donna di 95 anni in via Paisiello. Vista e bloccata da un poliziotto libero dal servizioCon la scusa di offrire all’anziana malcapitata, ignara di tutto, una mano per ripulirsi, la 41enne ha poi sfilato, con un gesto repentino, il monile... Firma falsa sul contratto telefonico: 52enne accusato di tentata truffaUn 52enne italiano, difeso dall’avvocato Andrea Bellachioma, è comparso davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia accusato di tentata truffa...