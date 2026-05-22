Troppa Sinner-mania? No una sana passione di cui andare fieri

Le invio questa poesia dedicata a Jannik Sinner, a nome della poetessa Grazia Stella Elia. Seguo il tennis da decenni, ed esulto con Jannik Sinner, per il quale ho composto di getto questi versi. Mauro Maiali Il nostro prodigio fa questo effetto: mi spiace di non poter pubblicare i vostri scritti, ma li segnalo come segno della presa che Jannik fa su ogni generazione, compresa quelle più in là negli anni. Qualche irriducibile del pensiero critico, impermeabile alle emozioni popolari, ogni tanto, di fronte a queste manifestazioni di affetto, fa presente quel vecchio e banale adagio: “Gli italiani sono bravissimi a salire sul carro del vincitore”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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